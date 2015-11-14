Ртуть и ее соединения в окружающей среде - Трахтенберг И.М., Коршун М.Н.

В отечественной литературе до настоящего времени вопросы охраны окружающей среды от загрязнения ртутью не обобщались и не подвергались всестороннему анализу, хотя эта проблема весьма актуальна как с социально-экологической, так и с биологической и гигиенической позиций.

В последние годы охрана окружающей среды от химических загрязнений является предметом широкого международного сотрудничества, предусматривающего изучение и решение на основе комплексного научного подхода различных аспектов указанной проблемы, исследования которой по своей природе носят многосторонний, двусторонний, региональный или субрегиональный характер Основными направлениями этих исследований являются оценка влияния уровней загрязнения и деградации окружающей среды на здоровье человека, изучение и разработка критериев и стандартов для различных загрязнителей ок... 14.11.2015 | Комментарии (6) Гигиена | Просмотров: 4051 | Загрузок: 154 | Добавил: admin | Дата: