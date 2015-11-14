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Тетрада Фалло — одна из наиболее распространенных и сложных форм врожденной патологии сердца. История хирургического лечения этого порока насчитывает без малого полвека.
Как известно, начало было положено операциями A. Blalock в содружестве с педиатром М. Taussig в 1944 г.Подключично-легочный анастомоз, носящий их имя, впоследствии дополнился другими паллиативными операциями. V. Lillechai первый сделал попытку радикального хирургического лечения тетрады Фалло, а его последователи расширили арсенал таких вмешательств.
За последнее время родилось, по сути дела, учение о тетраде Фалло — обширная научно-практическая информация, включающая вопросы прогноза, отдаленных результатов, осложнений, стратегии и тактики выбора показаний к операциям и вариантов вмешательств. Расширились возрастные рамки оперируемых, изучены многие аспекты...
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Период новорожденности короткий, но вместе с тем наиболее ответственный в жизни человека. Именно в первые дни и недели жизни закладываются основы для формирования здорового организма. Заболевания новорожденных характеризуются быстрым, прогрессирующим течением, нередко атипичной клинической картиной, малосимптомностью, затрудняющей правильную интерпретацию имеющихся проявлений. Недостаточное знание особенностей физиологии и патологии периода новорожденности затрудняет проведение своевременных, целенаправленных лечебно-диагностических мероприятий. В то же время большинство заболеваний новорожденных требует незамедлительных действий как в плане диагностики, так и в выборе лечебной тактики. Поэтому в процессе обучения для студентов медицинских вузов чрезвычайно важным является приобретение глубоких, систематизированных знаний по данному разде...
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Настоящий учебник подготовлен в соответствии с требованиями программы, утвержденной Министерством здравоохранения СССР в 1986 г. Он предназначен для студентов тех факультетов медицинских институтов, которые готовят специалистов с высшим образованием для санитарно-эпидемиологической службы (санитарно-профилактических учреждений).
При подготовке учебника авторы стремились к преемственности. известно, первоначально издавались раздельно учебники общей эпидемиологии и частной эпидемиологии. Наиболее популярными из них были учебники Л.В. Громашевского (1947 г.) и В.А. Башенина (1955 г.). В последующие годы студенты пользовались учебником «Эпидемиология» под редакцией И.И. Елкина (1979 г.), который объединял общую и частную эпидемиологию. В соответствии с установленным порядком аналогично построен и настоящий учебник, хотя авторы отчетлив...
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В отечественной литературе до настоящего времени вопросы охраны окружающей среды от загрязнения ртутью не обобщались и не подвергались всестороннему анализу, хотя эта проблема весьма актуальна как с социально-экологической, так и с биологической и гигиенической позиций.
В последние годы охрана окружающей среды от химических загрязнений является предметом широкого международного сотрудничества, предусматривающего изучение и решение на основе комплексного научного подхода различных аспектов указанной проблемы, исследования которой по своей природе носят многосторонний, двусторонний, региональный или субрегиональный характер Основными направлениями этих исследований являются оценка влияния уровней загрязнения и деградации окружающей среды на здоровье человека, изучение и разработка критериев и стандартов для различных загрязнителей ок...
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Высокая болевая чувствительность присуща большим венам и венозным синусам, артериям твердой мозговой оболочки, крупным артериям основания мозга, твердой мозговой оболочке в области передней, задней и частично средней черепной ямок, а также мягкой мозговой оболочке вблизи крупных артерий основания мозга, V, IX и X парам черепных нервов и верхним шейным нервам. Чувствительны к боли кожа, фасции, мышцы, надкостница и сосуды головы.
Головная боль возникает при растяжении и смещении венозных синусов, растяжении или сдавлении средней оболочечной артерии и крупных артерий основания мозга, вследствие воспаления структур, обладающих болевой чувствительностью, раздражения черепных нервов, богатых чувствительными волокнами. Продолжительное сокращение затылочных и височных мышц, спастические или паралитические реакции, приводящие к ишемии сосу...
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Этот электронный обучающий пакет дает возможность понять принципы работы магнитно резонансной томографии (МРТ) как на микроскопическом, так и на макроскопическом уровнях, а также саму систему формирования изображения. Давайте начнем с иллюстрированного введения в некоторые основы МРТ. Магнитный резонанс является методом томографического отображения, служащим для получения послойных ЯМР-изображений человеческого тела. Каждый срез имеет толщину (Thk). Этот способ получения изображения, в некотором отношении, похож на удаление всего, что находится над срезом и под ним. Срез состоит из отдельных элементов объема или вокселов (volume element). Объем каждого воксела составляет, примерно, 3 мм3. Магнитно-резонансное изображение состоит из отдельных элементов плоскости, называемых пикселами (picture element). Интенсивность пиксела пропорциональна...
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Выраженный клинический синдром рвоты (ранний токсикоз — рвота беременных) наблюдается у 15% (А, А. Лебедев, 1957, Т. П. Бархатова, 1980), а в тяжелой форме у 0,5% беременных.
Это заболевание как самостоятельную нозологическую форму следует распознавать в тех случаях, когда возникновение рвоты (3-5 раз в сутки и чаше) сопровождается и другими тягостными симптомами (повышение пли снижение эмоциональной возбудимости, тошнота, слюнотечение, отсутствие аппетита, уменьшение массы тела и т. д.), а главное — нарушением общего самочувствия (слабость, головокружение, ощущение «нездоровья») и снижением трудоспособности.
При прогрессировапип токсикоза выявляются нарастающие изменения в деятельности внутренних органов, появляются отклонения лабораторных показателей (В. М. Уткин и соавт 1977).
Возникновение заболевания в так называ...
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|Требования к пожарной сигнализации и оповещения в больнице
| 16.09.2013 → Новости медицины → (0)
В соответствии с требованиями нормативных документов, здание оснащается системой автоматической пожарной сигнализации. Система пожарной сигнализации рассчитана на непрерывную, круглосуточную работу и предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания, оповещения об этом службы охраны, а также для управления инженерными системами здания при пожаре, а именно:
|Правила мужской интимной гигиены.
| 14.08.2011 → Секс → (1)
|Если не соблюдать интимную гигиену, то последствия будут печальными для мужчины и его здоровья. И нужно помнить, что существует 4 основных правил для гигиены мужчины, это:
|Мастит: симптомы, причины, стадии развития, профилактика
| 09.09.2012 → Красота и здоровье → (0)
|Мастит представляет собой воспалительное заболевание ткани молочной железы. Как правило, оно развивается в послеродовый период (примерно на втрой-четвертой неделе после выписки из роддома) у мамочек, кормящих грудью, особенно первородящих. Однако наблюдаются случаи возникновения заболевания у женщин вне периода лактации, а также у мужчин и у детей, в том числе у новорожденных.
|Топ популярных мифов о действии звука на сознание
| 23.05.2012 → Диеты и питание → (16)
|Многие считают, что в музыке можно делать некую информацию, что прибегая к помощи звука можно влиять на сознание - правда ли это? На самом деле в звуке вообще невозможно спрятать никаких потаенных посланий и тому подобного. Однако, на этой почве родилось огромное количество мифов, слухов и баек. ...
|Лечение ларингита народными средствами
| 06.09.2013 → Народная медицина → (0)
|Наступил летний период и самое время говорить о таком характерном для него заболевании, как ларингит. Оно возникает из-за того, что многие люди, в попытках спастись от жары пьют холодные напитки и купаются в холодной воде. Ларингит – острое заболевание гортани, которое может с легкостью перерасти в хроническое.